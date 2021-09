Autárquicas: Rui Moreira não fecha porta a coligações

O Porto já é conhecido pela sua imprevisibilidade em noites eleitorais. A grande expectativa caía na vitória retumbante de Rui Moreira, o que deixou os eleitores surpresos com a perda da maioria absoluta do autarca.

Rui Moreira obteve 6 mandatos de 13 possíveis. Este é um sinal de mudança para os mais descontentes que mesmo assim têm pouco a apontar ao seu trabalho na Câmara do Porto.



O autarca independente reeleito entra no último mandato confiante e não fecha a porta a coligações. Já os portuenses consideram ser uma vantagem para a cidade ter um mandato feito de cedências e de alianças com outros partidos.



