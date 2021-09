Porque é que as sondagens das autárquicas falharam?

A politóloga Marina Costa Lobo, o Tiago Mota Saraiva, arquiteto e militante do PCP, Ricardo Costa, da SIC, e o consultor político João Marques Almeida estiveram na Edição da Noite a analisar os resultados da noite eleitoral.

A politóloga Marina Costa Lobo aponta para amostras que não são representativas e acontecimentos que mudam o sentido de voto para a explicação de as sondagens terem errado nas eleições autárquicas.

"A eleição em Lisboa não foi isenta de percalços", diz.

Ricardo Costa, da SIC, reconhece que as sondagens são "muito complexas", não só a nível nacional. Dá como exemplo as eleições norte-americanas com Donald Trump e Joe Biden.

"Em Lisboa temos uma situação em que havia um resultado estabilizado. Eleitores vão às urnas votar naquilo que gostavam de demonstrar. Como eleitor preocupa-me quanto é que as sondagens vão influenciar", afirma Tiago Mota Saraiva, arquiteto e militante do PCP.

"As empresas de sondagens falharam", salienta o consultor político João Marques Almeida, acrescentando que Carlos Moedas vai ter uma vida "dificílima", apesar da "grande campanha".

"O confronto político vai manter-se", diz.

VEJA TAMBÉM: