Vitória do PSD em Coimbra era expectável, dizem habitantes

Nas ruas de Coimbra, muitas pessoas esperavam a mudança autárquica, mas não com uma diferença de votos tão grande. O antigo bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, foi eleito presidente da Câmara com o apoio do PSD.

O terceiro mandato de Mauel Machado acabou por ser uma miragem, para os habitantes de Coimbra.

As notícias da manhã deixaram alguns eleitores surpreendidos, sobretudo pela diferença de 11 pontos percentuais. A maioria pareceu estar à espera do desfecho.

Um aeroporto perto da cidade foi uma surpresa de Manuel Machado durante a campanha de 2017, uma proposta que muitos não deixaram de criticar.

Agora será José Manuel Silva a comandar os destinos da autarquia de Coimbra, com maioria absoluta.

