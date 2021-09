Jerónimo de Sousa recusa coligações nas autarquias

Três dias após as eleições, Jerónimo de Sousa esclareceu que a CDU não está disponivel para qualquer acordo.



Após a reunião do Comité Central do partido, o secretário-geral da CDU disse que os resultados das autárquicas não se podiam isolar do contexto difícil. Os comunistas perderam sete autarquias e ganharam outras duas.

"Entre eles estão os efeitos de uma prolongada e intensa campanha anti-comunista, a menorização deliberada da CDU e a desfocagem da natureza e objetivos destas eleições para as autarquias", salientou.

Ainda assim, perante a pesada derrota, o secretário-geral do PCP referiu ainda que está fora de questão quaisquer acordos pós-eleitorais.

Jerónimo de Sousa voltou ainda a salientar a ideia repetida ao longo das últimas semanas de que é preciso fazer uma distinção entre as eleições e as discussões com o Governo. O sercretário-geral comunista insistiu ainda na necessidade de o executivo cumprir o que está escrito no Orçamento do Estado.

