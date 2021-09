Presidente eleito em Coimbra exige início da construção da maternidade no próximo mês

O presidente eleito da Câmara de Coimbra dá um mês ao Governo para começar a construir a nova maternidade. José Manuel Silva lembra que o prazo foi definido pelo próprio primeiro-ministro, que se comprometeu numa ação de campanha do candidato socialista que acabou por ser derrotado.

A construção de uma nova maternidade foi um dos trunfos usados em Coimbra por António Costa, para ajudar na reeleição de Manuel Machado. E até com data limite para que o investimento avançasse.

Mas o candidato apoiado pelo PS perdeu e a primeira exigência do novo eleito é que a promessa seja cumprida.

Para já, fora da lista de exigências está o desejo de um aeroporto, que foi uma das promessas emblemáticas da campanha em 2017, do anterior presidente.

Alterações no sistema de mobilidade do Mondego, a mudança do tribunal constitucional para Coimbra e a transferência da penitenciária para fora da cidade são alguns dos outros temas sobre os quais - garante - José Manuel Silva não irá dar descanso ao Governo nos próximos tempos.

