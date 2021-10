Carlos Moedas toma hoje posse em Lisboa

Carlos Moedas toma hoje posse como novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Nas eleições do passado dia 26 de setembro, os partidos de esquerda conseguiram a maioria no executivo e na Assembleia Municipal, por isso Carlos Moedas vai ter pela frente um mandato em que terá de negociar quase todas as propostas com a oposição.

Devolver aos residentes em Lisboa os 2,5% do IRS que atualmente revertem para o município é uma das medidas proposta por Moedas, assim como redução do preço dos parquímetros da cidade até 50%.

A cerimónia de instalação e posse do presidente e dos vereadores, bem como dos deputados municipais eleitos para a Assembleia Municipal e dos presidentes de Juntas de Freguesia, vai decorrer pelas 17:00, na Praça do Município.

