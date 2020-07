Como se prepara Clara de Sousa para o Jornal da Noite?

Descontraída, bem disposta e com algum sentido de humor é assim que Clara de Sousa faz uma pequena apresentação dos colegas com quem se cruza na redação durante a gravação dos títulos para o Jornal da Noite.

Antes, por volta das 16h00, já tinha estado na maquilhagem e no cabeleireiro. Onde, muitas vezes, tem uns minutos para adiantar trabalho, mesmo que seja com 20 mil rolos na cabeça.

Nos dias que conduz "As Causas de José Miguel Júdice", na SIC Notícias, aproveita para ler sobre os temas que vão estar em análise. Depois, é tempo de regressar à redação para tratar dos últimos pormenores que envolvem o Jornal da Noite.

Por volta das 19h00, é quando muda de roupa e trata dos retoques na maquilhagem e no cabelo, quando é necessário.

Antes do relógio chegar às 20h00, os momentos são para respirar fundo e para se concentrar. Apesar de se assumir como uma adepta do improviso, sabe que até entrar o genérico final, muita coisa pode acontecer. Por isso, garante que vai para estúdio à vontade mas não à vontadinha.

Clara de Sousa nasceu no Estoril e cresceu, na Parede, no concelho de Cascais. Com uma longa carreira em jornalismo de televisão, é pivô do Jornal da Noite da SIC e uma figura bem conhecida dos portugueses.

Em 2000, entrou para o Grupo Impresa para ser pivô na SIC Notícias. Acabou por conduzir outros programas da SIC e, atualmente, apresenta o Jornal da Noite, em parceria com Rodrigo Guedes de Carvalho.