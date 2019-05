Adeptos do Benfica festejam às portas do centro histórico de Évora

Uma das principais entradas no centro histórico de Évora 'vestiu-se' hoje com as cores do Benfica, com centenas de adeptos 'encarnados' a festejarem a conquista do 37.º título de campeão nacional de futebol.

Assim que terminou o jogo com o Santa Clara, no Estádio da Luz, em Lisboa, que o Benfica venceu por 4-1, um 'mar de gente' começou a confluir para as Portas do Raimundo, cujo acesso foi previamente encerrado à circulação rodoviária pela PSP.

Ao mesmo tempo, começaram a formar-se caravanas automóveis em várias zonas da cidade, com os adeptos do Benfica a buzinarem repetidamente e a empunharem cachecóis e bandeiras.

Nas Portas do Raimundo, os adeptos, muitos com adereços alusivos ao clube da Luz, entoaram cânticos de "campeões, campeões, nós somos campeões" e "SLB, SLB, glorioso SLB".

"Foi muito importante este título" e resultou de "uma recuperação fantástica, porque, em janeiro, ninguém acreditava que pudéssemos estar a festejar", afirmou à agência Lusa Pedro Franjoso, um dos adeptos do Benfica que festejava a conquista do título.

Menos eufórico, Luís Cadete, acompanhado pela família enquanto observava à distância as comemorações, comentou à Lusa que "o Benfica foi campeão com todo o mérito, porque foi o melhor ao longo de todo o campeonato".

O Benfica venceu hoje a I Liga de futebol, depois da vitória caseira sobre o Santa Clara, por 4-1, na 34.ª e última jornada da prova.

