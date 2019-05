Adeptos festejam 37.º título do Benfica no centro da Covilhã

Muitos carros decorados para a ocasião e com os ocupantes debruçados nas janelas e tejadilhos, com bandeiras a esvoaçar, celebraram este sábado na Covilhã a conquista do Benfica na I Liga de futebol.

Assim que o Benfica assegurou o seu 37.º título de campeão nacional, os adeptos, que lotaram a ampla Casa do Benfica da Covilhã e o pátio em frente, festejaram efusivamente.

Com tochas, a cantarem "nós somos campeões", "o campeão voltou" e a entoarem "deixem passar o maior de Portugal" rumaram ao centro da cidade, confluindo no Pelourinho, onde se concentram as celebrações.

Adeptos e carros continuam a dirigir-se para o local onde se agitam bandeiras e cachecóis, há quem suba para as colunas que delimitam a rotunda em frente à Câmara Municipal e cada automóvel é vigorosamente abanando à passagem pelo local.

Cânticos, buzinas e gritos tornaram-se um ruído indistinto de celebração. Eufórico, com as faces rubras como a camisola, de subir e descer a rua, Rui Vicente ostenta um copo de grandes dimensões, que segura como se fosse a taça de campeão, bebe a cerveja e vai oferecendo a amigos e desconhecidos.

"Pela turbulência desta época, esta vitória foi uma grande lição que demos aos rivais. Trago sempre esta taça e bebe toda a gente porque toda a gente é da família, a família benfiquista", salienta o covilhanense de 49 anos.

Em dia de bênção das pastas na Universidade da Beira Interior, a data vai deixar uma marca especial em João Clemente, finalista de Gestão, que se encontra trajado, com os colegas, em cima de colunas, ao lado da tarja a dizer "reservado".

"É um dia de que não me vou esquecer, cheio de emoções. De manhã a celebrar com a família e os amigos, agora a festejar a vitória do Benfica. A noite vai ser longa", perspetiva o universitário, enquanto à volta se grita em uníssono "glorioso SLB" e "ninguém para o Benfica".

Noite fora, a restauração da zona agradece enquanto os adeptos "encarnados" celebram e já pensam na próxima temporada, ao pedirem "dá-me o 38".

O Benfica assegurou hoje o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

