Adeptos invadem ruas de Portimão para festejar 37.º título

Centenas de adeptos do Benfica invadiram este sábado, em cortejo automóvel, as ruas da cidade de Portimão, no Algarve, para festejar mais um título de campeão nacional de futebol, o 37.º da história do clube.

Poucos minutos depois de terminar o encontro com o Santa Clara, que os encarnados venceram por 4-1, no Estádio da Luz, centenas de apoiantes benfiquistas concentraram-se em vários pontos de Portimão, iniciando um desfile pelas artérias da cidade numa ruidosa caravana automóvel, ostentando cachecóis, bandeiras e outros adereços, ao som de cânticos alusivos ao clube.

"Somos campeões", "Benfica sempre" e "Glorioso SLB" eram as frases mais entoadas pelas centenas de adeptos de todas as idades, muitos dos quais trajados a rigor, de encarnado e branco.

À passagem da caravana que seguia em marcha lenta, o ruído aumentava de tom quando se cruzava, junto aos estabelecimentos de restauração, com adeptos benfiquistas que não se cansavam de gritar que tinham conseguido o 37.º título de campeões.

Alguns adeptos menos eufóricos, confidenciaram à reportagem da Lusa que no início do ano não acreditavam que o Benfica pudesse ser campeão, até porque o FC Porto "era a equipa que jogava melhor futebol".

"Começámos a acreditar que podíamos chegar a mais um título, quando [o treinador] Bruno Lage fez uma autêntica revolução, conseguindo pôr a equipa a jogar bom futebol e a marcar golos", apontaram dois dos adeptos do clube da Luz.

Depois da passagem da caravana automóvel, os adeptos que escolheram os estabelecimentos para assistir ao jogo do título, asseguravam que vão "permanecer por ali, até porque a noite é de festa, tipo festejos de noite de São João".

Lusa