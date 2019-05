O benfica recebeu e venceu o Santa Clara, por 4-1, na última jornada do campeonato, garantindo o 37º título de campeão nacional. O treinador dos encarnados, que garantiu o seu primeiro título na equipa principal, não escondeu a felicidade no final do encontro.

Bruno Lage admitiu que a equipa "foi trabalhada de forma diferente" durande a segunda volta do campeonado, sendo esse o segredo para a conquista do título.