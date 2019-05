Cabo-verdianos em festa já pedem o 38.º título ao Benfica

O jogo Benfica-Santa Clara ainda não tinha terminado e já fumo vermelho invadia o espaço junto à Casa do Benfica na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde os adeptos até pedem "o 38.º" título português de futebol.

Dezenas de adeptos assistiram pacientemente ao jogo decisivo da 34.ª e última jornada da I Liga, que os encarnados venceram por 4-1, no ecrã gigante colocado pela Casa do Benfica, no Largo Eusébio.

A representação oficial do clube da Luz começou a festa às 08:00, com várias iniciativas para crianças e jovens, mas o ponto alto foi a visualização do jogo, que trouxe muitas alegrias aos adeptos vestidos a rigor, com camisolas e cachecóis, apesar do calor que se sente em Cabo Verde.

Lusa