Centenas de adeptos benfiquistas festejam o título em Braga

Várias centenas de adeptos do Benfica juntaram-se hoje na avenida Central, em Braga, para festejar a conquista do 37.º título nacional de futebol da equipa lisboeta.

As celebrações não decorreram sem algumas provocações de alguns adeptos do Sporting de Braga, que não gostaram de ver na sua cidade os festejos benfiquistas, como constatou a agência Lusa no local, mas a comemoração prosseguiu sem mais incidentes.

A euforia dos adeptos 'encarnados' era evidente, entre cânticos de apoio ao "SLB, SLB, glorioso SLB" e outros, menos simpáticos, dirigidos ao presidente do rival FC Porto, Pinto da Costa.

Uma caravana automóvel percorre as principais artérias do centro da cidade minhota, inundando-a de buzinadelas a festejar a conquista do Benfica na I Liga, consumada com a vitória caseira sobre o Santa Clara, por 4-1, na 34.ª e última jornada da prova.

Lusa.