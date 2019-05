Centenas de benfiquistas pelas ruas de Ponta Delgada

Centenas de benfiquistas de São Miguel trocaram hoje bares e restaurantes, onde viram o jogo frente ao Santa Clara, pelas Portas da Cidade de Ponta Delgada, onde foi festejado o título de campeão de futebol na ilha açoriana.

À falta de um lugar comum para ver o jogo, os vários benfiquistas com que a agência Lusa se deparou contaram que viram o desafio entre o Benfica e os micaelenses do Santa Clara nalguns dos mais emblemáticos restaurantes e cafés da ilha, situados perto do centro de Ponta Delgada e das Portas da Cidade.

"Foi comer, ver o jogo e vir aqui para a festa", contava um jovem adepto, acompanhado nos festejos do 37.º título do Benfica pela sua namorada.

As autoridades limitaram o trânsito nalgumas ruas do centro de Ponta Delgada, sendo que, cerca das 21:30 locais (menos uma hora do que em Lisboa), eram ainda várias as centenas de pessoas que se deslocavam a pé de vários sítios da cidade para o local dos festejos.

Diversos adeptos admitiram também à Lusa serem adeptos do Santa Clara, que hoje foi derrotado por 4-1 no Estádio da Luz, em Lisboa, tendo a época sido um "bom dois em um", revelava um micaelense: "O Benfica foi campeão e o Santa Clara jogou bem, fez uma boa pontuação, para o ano continua na I Liga".

O Benfica conquistou hoje pela 37.ª vez o título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada.

Os 'encarnados' chegaram à goleada com golos do suíço Seferovic, aos 16 e 56 minutos, que confirmou o estatuto de melhor marcador da competição, ao somar 23, de João Félix, aos 23 e Rafa, aos 39, enquanto César reduziu para os açorianos, aos 59.

Com este triunfo, o Benfica assegurou o primeiro lugar, com 87 pontos, enquanto o Santa Clara terminou a competição no oitavo posto, com 42.

Lusa.