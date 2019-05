Jardel levanta 37.º troféu encarnado

O capitão do Benfica Jardel ergueu o 37.º troféu de campeão de futebol no centro do relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, após recebê-la das mãos dos antigos futebolistas do clube Luisão e Shéu.

A taça referente à edição 2018/19 da I Liga portuguesa de futebol foi entregue pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, ao presidente do clube, Luís Filipe Vieira, que a partilhou com Luisão e Shéu.

Depois de Jardel erguer o troféu, este passou pelas mãos dos restantes elementos do plantel, que continuaram os festejos no relvado 'encarnado', celebrando com os cerca de 60 mil espetadores presentes no recinto.

O Benfica assegurou hoje o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

Lusa