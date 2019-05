Os números que marcam o 37.º título do Benfica

MELHOR ATAQUE

103 golos: é este o impressionante registo do ataque benfiquista em 2018/2019, igualando o registo mais demolidor de sempre no campeonato, também com 103 golos em 1967/64.

MAIS GOLEADAS

Definindo-se uma goleada como uma vitória por três ou mais golos de diferença, também aqui impera o poderio da águia, com um total de 13.

O triunfo mais robusto foi construído em casa, diante do Nacional (10-0), à 21.ª jornada, naquela que foi também, até à data, a maior goleada deste campeonato, bem como a maior das águias nos últimos 55 anos.

MAIS VITÓRIAS

São 28 os triunfos encarnados ao fim de 34 jornadas. Ou seja, uma taxa de vitórias superior a 80%, com um curioso equilíbrio entre o número de vitórias a jogar no Estádio da Luz (14) e fora de casa (14).

MAIS JOGOS CONSECUTIVOS SEM PERDER

Depois de um início de campeonato inconstante, com duas derrotas consecutivas nas jornadas 8 e 9 e um novo desaire em Portimão na jornada 15 (que ditou a saída de Rui Vitória), o Benfica embalou para o título e, sob o comando de Bruno Lage, não voltou a perder.

São já 19 jornadas consecutivas sem provar o sabor da derrota, um feito que nenhuma outra equipa alcançou em 2018/19 e que o Benfica vai levar para a próxima temporada.