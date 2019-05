Porque é que Bruno Lage tem escrito na camisola Jaime Graça?

Jaime Graça, antiga glória do Benfica que conquistou 7 campeonatos ao serviço dos encarnados, pegou no jovem treinador ainda no Fazendense. O antigo jogador ensinou tudo sobre a profissão de treinador ao aprendiz e quando foi treinar as camadas jovens do Benfica levou consigo Bruno Lage. O agora treinador campeão pelo Benfica entrou no clube pela mão de Jaime Graça e esteve 8 anos nos escalões de formação.

Depois de uma aventura no estrangeiro, Bruno Lage regressou ao Benfica em 2018 para treinar a equipa B e mais tarde substituiu Rui Vitória no comando técnico da equipa principal.

Na hora de subir ao palco para receber a medalha de campeão nacional Bruno Lage não esqueceu o mentor e envergou uma camisola com o nome de Jaime Graça.