Treinador do Santa Clara considera o Benfica o "justo vencedor" do campeonato

O Santa Clara saiu derrotado do Estádio da Luz na última jornada do campeonato, mas o seu treinador, João Henriques, deu os parabéns à sua equipa, que na primeira época que realiza na I Liga termina no 10º lugar da tabela.

O treinador afirmou que o "objetivo da equipa passava por ganhar", mas que a tarefa era díficil uma vez que o Benfica estava a fazer uma "segunda volta excecional"

A equipa dos Açores ainda teve algumas oportunidades durante o jogo, mas a "falta de eficácia" ditou o resultado final.

João Henriques considerou o Benfica o "justo vencedor" do campeonato.