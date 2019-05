Treinador do Sporting dá os parabéns ao Benfica

JOSE COELHO

O Sporting saiu derrotado do estádio do dragão na última jornada do campeonato, mas apesar do resultado, o treinador ficou "feliz com a entrega" da sua equipa dentro de campo, que ficou sem um jogador a partir dos 20 minutos de jogo.

O holandês aproveitou o momento para dar os parabéns à equipa do Benfica, que considerou ser um "justo vencedor".

As duas equipas vão encontrar-se novamente na próxima semana no jogo da final da Taça de Portugal.

O encontro está marcado para sábado, às 17:30, no Estádio do Jamor.