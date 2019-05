37 detidos durante operação da PSP no Marquês de Pombal

A PSP anunciou este domingo a detenção de 37 pessoas nos festejos da conquista do título de campeão português de futebol que ocorreram na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, na maioria devido à posse de objetos pirotécnicos.

"Até ao momento, a operação decorreu dentro da normalidade, não houve atuações policiais de maior. Ocorreram 37 detenções aqui no Marquês, a sua grande maioria por posse de artigos pirotécnicos proibidos", disse à Lusa André Oliveira Serra, porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), cerca das 02:00 de domingo.

Segundo André Oliveira Serra, ocorreram também algumas detenções por resistência e coação.

"Não houve registo de polícias feridos, houve alguns civis feridos, mas essa é uma contabilização que está a ser feita pelo INEM e ainda não está fechada", acrescentou.

Mesmo assim, o porta-voz da PSP de Lisboa fez um balanço positivo da operação.

"Já se sabia que o recinto do Marquês ia ser fechado e que todos acessos iriam ser feitos por meio de revista. Todas as pessoas que aqui se deslocaram foram alvo de revista e os objetivos proibidos foram impedidos de entrar, tal como acontece no estádio", frisou.

O Benfica assegurou no sábado o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

Lusa