“Este foi o ano da reconquista do nosso orgulho, da nossa autoestima e do nosso título”

O presidente do clube encarnado agradece à equipa e a Bruno Lage, que considera um “grande profissional”. Destaca ainda os jogadores formados no Seixal e dedica o título a toda a lusofonia. No final do discurso, deixa a promessa de regressar ao Marquês no próximo ano.