Rotunda do monumento em Chaves pintada de vermelho

Centenas de adeptos do Benfica 'invadiram' e 'pintaram' de vermelho a rotunda do monumento, na cidade de Chaves, para festejar a conquista do 37.º campeonato da I Liga portuguesa de futebol, alcançado pelo clube de Lisboa.

A concentração da maioria dos adeptos aconteceu na rotunda do monumento, ponto central da cidade de Trás-os-Montes, onde mal terminou o encontro entre Benfica e Santa Clara (4-1), começaram-se a juntar os adeptos, a ouvir buzinas de automóveis e cânticos de incentivos aos 'encarnados'.

A conquista do título de campeão por parte do Benfica motivou a grande afluência dos benfiquistas flavienses, que condicionaram o trânsito no centro da cidade, munidos de camisolas, cachecóis e bandeiras alusivas aos 'encarnados', numa festa com foguetes, petardos e fumos vermelhos.

Entre os festejos e cânticos de apoio de centenas de benfiquistas, numa festa em que não faltou um bar improvisado e música, os adeptos explicaram que a chegada do técnico Bruno Lage ao comando dos lisboetas, para substituir Rui Vitória, foi um dos motivos para a conquista do campeonato.

Para Pedro Teixeira, de 43 anos, natural de Lebução, no concelho de Valpaços, Bruno Lage fez "um belíssimo trabalho" e a conquista do título é diferente dos últimos anos pela "aposta nas camadas jovens do clube", algo que o Benfica "pode e deve aproveitar no futuro".

Também Ana Cardoso, natural da Régua mas a viver e trabalhar em Chaves, explicou que o título tem "um sabor especial" depois da recuperação dos sete pontos de desvantagem para o FC Porto, explicando que após a chegada do técnico Bruno Lage "os resultados começaram a acontecer" e os adeptos a acreditarem.

Apesar da afluência de adeptos e do congestionamento do trânsito, não houveram incidentes de maior e nem a passagem de alguns adeptos do FC Porto de cachecol do seu clube, naquele ponto da festa levou a qualquer altercação.

Após quase três horas de festa, já com o trânsito mais normalizado, ainda poucos 'arredavam pé' do local dos festejos com a promessa de celebrarem o 37.º título pela 'madrugada dentro'.

O Benfica conquistou hoje o 37.º título da I Liga portuguesa de futebol, após o triunfo por 4-1, em casa, frente ao Santa Clara, na última jornada da competição.

Lusa.