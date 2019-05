A receção foi anunciada pela própria autarquia que felicitou a equipa de Bruno Lage pela vitória do 37.º campeonato nacional.

Dois dias depois da reconquista do título, os encarnados levantam a taça na varanda dos Paços do Concelho.

O encontro com Fernando Medina está marcado para as 18h00, mas tanto o presidente da autarquia como Luís Filipe Vieira discursam no salão nobre.

Os acessos à Praça do Município vão estar cortados a partir das quatro da tarde.