João Félix: o prodígio da reconquista do Benfica

Na primeira época pela equipa principal do SL Benfica, João Félix destacou-se pela forma como assumiu o jogo dos encarnados e pela sua capacidade em decidir determinados encontros. As "águias" deram a conhecer ao mundo mais uma pérola formada no Seixal.

Estreou-se em agosto de 2018 frente ao Boavista, mas foi no derby da Luz, contra a equipa do Sporting CP, que marcou o seu primeiro golo pelos encarnados, com apenas 18 anos.

Apontou um "hat-trick" na Liga Europa e tornou-se o mais novo de sempre a fazê-lo pelo Benfica nas competições europeias, destronando Eusébio.

Vinte golos e 11 assistências em 43 jogos, esta foi a marca da jovem promessa do SL Benfica na época de estreia pela equipa principal.