Presidente do Benfica agradece a Rui Vitória na mensagem do título

Numa mensagem publicada no site do clube, relativa à conquista do 37º título de campeão nacional, Luís Filipe Vieira afirmou que a vitória do SL Benfica foi "justa a inequívoca", e alcançada através de "uma segunda volta absolutamente extraordinária, histórica e com números avassaladores".

Luís Filipe Vieira destacou o facto de ter apostado "na opção certa, no momento certo", dirigindo-se a Bruno Lage, que não sofreu nenhuma derrota na Liga, nos jogos que realizou pelos encarnados, ultrapassando o rival FC Porto e garantindo o campeonato nacional.

Foi também dirigida "uma palavra de agradecimento a Rui Vitória", treinador que deixou a equipa, no mês de janeiro, em segundo lugar, a 7 pontos do FC Porto.

O presidente das águias agradeceu ainda aos adeptos benfiquistas que celebraram a conquista do 37º campeonato, elogiando o "mar e onda vermelha impressionante" que se formaram por "todo o Portugal, países da Lusofonia e um pouco por todo o mundo".