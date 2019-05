Troféu do 37.º título do Benfica entregue no museu no clube

João Félix só sai do Benfica se algum clube pagar os 120 milhões de euros da clausula de rescisão, garante Luís Filipe Vieira. O presidente do clube da Luz esteve esta sexta-feira no museu do Benfica onde foi entregue o troféu do 37º título de campeão nacional.