Airbus ameaça sair do Reino Unido se não houver acordo para o Brexit

A Airbus alertou esta quinta-feira as autoridades britânicas que vai ter que tomar medidas no caso de um Brexit sem acordo. O presidente executivo da empresa, Tom Enders, divulgou a mensagem no site da empresa.

A gigante do setor aeroespacial está apreensiva e pediu esclarecimentos ao governo britânico.

O responsável pelo grupo quer que o exectutivo chegue rapidamente a um novo acordo com Bruxelas, mas avisa que a multinacional não depende do Reino Unido para sobreviver.

O alerta surge um dia depois da Sony ter anunciado que iria transferir a sede do Reino Unido para a Holanda.

Assim, o Reino Unido arrisca-se a perder 14 mil empregos e quase sete mil milhões de euros por ano.