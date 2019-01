Líder trabalhista aceita reunir-se com a primeira-ministra britânica

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, anunciou que aceita reunir-se com a primeira-ministra britânica, Theresa May, depois de o parlamento ter votado "enfaticamente" contra um 'Brexit' sem acordo.

Esta terça-feira, após a votação no parlamento, Corbyn disse aguardar com expectativa a reunião em que vai apresentar os objetivos dos trabalhistas para a futura relação do Reino Unido com a UE.

"Espero reunir-me com a primeira-ministra para expor os pontos de vista do meu partido", disse Corbyn.No início do debate de hoje no parlamento, Jeremy Corbyn já tinha afirmando que aceitaria discutir com May uma solução para desbloquear o 'Brexit' desde que ficasse excluída a possibilidade de saída sem acordo na data prevista.

"Se a Câmara votar hoje para remover a ameaça imediata de sair sem um acordo a 29 de março, como eu espero que aconteça, eu estarei então disponível para me encontrar com a primeira-ministra para discutir uma solução sensata que funcione para o país inteiro", prometeu.

O Parlamento britânico aprovou hoje à noite uma emenda que rejeita um 'Brexit' sem acordo. A emenda da deputada conservadora Caroline Spelman e do deputado trabalhista Jack Dromey ao acordo de saída foi aprovada por uma estreita margem pela Câmara dos Comuns, com 318 votos a favor e 310 contra.

A emenda não é vinculativa para o Governo da primeira-ministra Theresa May.

Lusa