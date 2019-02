May regressa a Bruxelas com Brexit em cima da mesa

Na quinta-feira, a primeira-ministra britânica regressa a Bruxelas para tentar renegociar o acordo do Brexit, por causa da oposição parlamentar ao mecanismo de salvaguarda para Irlanda do Norte. Esta terça-feira, Theresa May iniciou uma visita de dois dias a Belfast onde disse que o seu compromisso de evitar o regresso das fronteiras entre as Irlandas é inabalável.