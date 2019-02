Merkel acredita que "ainda há tempo" para encontrar solução para o Brexit

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou-se hoje confiante de que "ainda há tempo" para encontrar uma solução para a saída do Reino Unido da União Europeia, quando faltam menos de dois meses para o 'Brexit'.

"Por um lado, o tempo urge" e as empresas não podem ser sujeitas a longos processos alfandegários, disse Merkel em Tóquio, perante representantes de sociedades alemãs japonesas.



No entanto, acrescentou, "de um ponto de vista político, ainda há tempo. Dois meses não é muito, mas ainda há tempo e ele deve ser usado por todas as partes interessadas".



O Reino Unido deve sair da União Europeia a 29 de março, na sequência de um referendo organizado em 2016.



Merkel reconheceu que a questão do mecanismo de salvaguarda ('backstop') para a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, a questão mais difícil nas negociações entre Londres e Bruxelas, "complica" as discussões do 'Brexit'.



O 'backstop' visa evitar o regresso de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a província britânica vizinha Irlanda do Norte, mas é rejeitado pelos partidários do 'Brexit', que consideram que esta solução deixaria o Reino Unido indefinidamente na UE.



Para Merkel, trata-se de um "problema claramente definido e que deve por isso encontrar uma solução claramente definida".



No entanto, essa solução "depende do que será a relação futura entre a Grã-Bretanha e a União Europeia", acrescentou Merkel, apelando à "criatividade" e à "boa vontade na busca de uma solução".



Merkel falava em Tóquio após um encontro com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no dia em que a primeira-ministra britânica vai fazer um discurso sobre o 'Brexit' na Irlanda do Norte, para renovar o compromisso de manter uma fronteira aberta entre a região britânica e a vizinha República da Irlanda.



Atualmente, esta solução prevista para ser ativada apenas no caso de não estar concluído um novo acordo comercial após o período de transição, no final de 2020, determina que o Reino Unido se mantenha na união aduaneira europeia e que a Irlanda do Norte fique sujeita a certas regras do mercado único.



A fronteira aberta para a livre circulação de pessoas, bens e serviços é um compromisso assumido nos acordos de paz para o território assinados em 1998 pelos governos britânico e irlandês, no âmbito da União Europeia.

Lusa