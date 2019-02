Presidente da Comissão Europeia recebe Theresa May na quinta-feira

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vai receber na quinta-feira a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje o porta-voz do executivo comunitário.



"Sei que muitos de vocês estavam ansiosos por ouvir a confirmação da data, por isso registem-na: na quinta-feira, o presidente Juncker irá receber a primeira-ministra Theresa May aqui no Berlaymont", declarou Margaritis Schinas na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.



A deslocação de Theresa May a Bruxelas será a primeira desde que o parlamento britânico aprovou, em 29 de janeiro, uma proposta que preconiza a substituição do 'backstop' inscrito no acordo de saída do Reino Unido da União Europeia por "disposições alternativas", com vista à ratificação daquele texto pela Câmara dos Comuns.

Lusa