Juncker reafirma a May que não está disponível para renegociar o Brexit

O presidente da Comissão Europeia reiterou hoje a Theresa May a indisponibilidade europeia para renegociar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), mas mostrou-se disponível a tornar a declaração política da relação futura mais ambiciosa.

"O presidente [Notes:Jean-Claude] Juncker reiterou que os 27 não vão reabrir o acordo de saída, que representa um compromisso cuidadosamente equilibrado entre a União Europeia e o Reino Unido no qual ambos os lados fizeram concessões significativas para chegarem a um compromisso", pode ler-se na declaração conjunta, assinada pelo presidente da Comissão Europeia, e pela primeira-ministra britânica.

Aquela nota, publicada no final de uma discussão "robusta, mas construtiva" entre Jean-Claude Juncker e Theresa May em Bruxelas, dá conta que o presidente do executivo comunitário mostrou disponibilidade para "acrescentar palavras" à declaração política da relação futura, tornando-a mais ambiciosa "em termos de conteúdo e celeridade".

