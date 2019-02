Gibraltar acusa Espanha de interferência em águas territoriais britânicas

As autoridades de Gibraltar acusam um navio de guerra espanhol de ter dado ordens a navios comerciais para abandonarem águas britânicas, mas acabou por ser confrontado e expulso por um navio britânico.

Segundo avança a agência Reuters, quando confrontado pelo navio britânico, o navio espanhol navegou para longe, mas com as armas a descoberto.

As autoridades espanholas não fizeram qualquer declaração sobre o assunto.

As tensões nas águas em redor desta península no sul de Espanha entre navios espanhóis e britânicos são uma constante. Gibraltar é um ponto estratégico sobre o estreito que liga o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, governado pelo Reino Unido desde 1713.

O seu estatuto e o estatuto dos 30 mil habitantes é um dos pontos importantes do Brexit, no que diz respeito à liberdade de circulação e as fronteiras marítimas com Espanha.