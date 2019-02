Libra sobe com possibilidade de Londres aceitar adiamento do Brexit

A libra estava hoje de manhã a subir em Londres perante a possibilidade de o Governo britânico aceitar adiar o Brexit, dada a falta de avanços sobre a negociação com Bruxelas sobre a retirada britânica da União Europeia (UE).



Cerca das 10:55 em Lisboa, a moeda britânica estava a subir 0,45% face ao euro para 1,158 euros e 0,50% face ao dólar dos Estados Unidos para 1,316 dólares.



De acordo com analistas em Londres, citados pela Efe, a possibilidade do Reino Unido adiar a saída do bloco, fixada para 29 de março, está a ter impacto de subida na libra.



A negociação em alta coincide com a reunião do Governo presidido hoje pela primeira-ministra britânica, Theresa May, na qual o Brexit, segundo fontes oficiais, é o tema de debate.



Desde o referendo de 2016, a moeda britânica depreciou-se cerca de 18% face ao dólar e 10% face ao euro.



Os analistas sublinham que um adiamento é visto favoravelmente pelos mercados porque evitaria uma saída do Reino Unido da UE sem acordo, algo que é temido pelas empresas.



Contudo, o 'número dois' do Governo britânico, David Lidington, considerou hoje que adiar o Brexit não é uma boa alternativa porque suporia "adiar" decisões.



Em declarações à BBC, Lidington pediu aos conservadores para apoiarem May num momento "crítico" do Brexit, depois de vários deputados 'tories' terem solicitado ao Governo para afastar uma saída abrupta da UE e para pedir um adiamento.



Lusa