Espanha não se irá opor a um eventual adiamento do Brexit

Espanha não irá opor-se a um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, na condição de que isso não prolongue a incerteza, indicou hoje o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, num debate parlamentar em Madrid.

"A Espanha não se vai opor à concessão de uma eventual extensão" da data de saída, prevista para 29 de março próximo, mas tem de haver "uma perspetiva clara de resolução", disse Pedro Sánchez, acrescentando que "prolongar a incerteza, com uma extensão dos prazos, não é uma alternativa razoável nem desejável".

O chefe do Governo espanhol também confirmou que o Conselho de Ministros vai aprovar na próxima sexta-feira o decreto real com os planos de contingência para enfrentar todas as eventualidades que possam implicar um "Brexit" desordenado, isto é, sem acordo entre as duas partes.

Pedro Sánchez avançou ainda que a Espanha está disposta a alterar a declaração política sobre o futuro relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido, "para torná-la mais ambiciosa", se este país concordar em mudar as suas "linhas vermelhas".

O processo de saída do Reino Unido da UE encontra-se atualmente num impasse desde o chumbo pelo parlamento britânico do acordo negociado com Bruxelas, o qual garantia uma saída ordenada a 29 de março, graças a um período de transição até ao final de 2020.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, prometeu na terça-feira que um texto revisto será submetido de novo ao parlamento até 12 de março, e disse que os deputados poderão escolher entre sair sem acordo ou pedir um adiamento da data da saída se o documento for reprovado novamente.

Lusa