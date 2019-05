As reações políticas à demissão de Theresa May

"Tentei três vezes. Penso que fiz bem em persistir, mesmo quando as probabilidades de insucesso eram altas. Mas é claro agora para mim que é melhor para o país que um novo primeiro-ministro lidere esse processo."

Theresa May, primeira ministra britânica, anunciando a sua demissão

WILL OLIVER

"A primeira-ministra tem razão em se demitir. Ela admitiu agora o que o país já sabe há meses: ela não consegue governar, nem [o consegue] o seu partido dividido e em desintegração."

Jeremy Corbyn, líder do partido Trabalhista

WILL OLIVER

"Os princípios da União Europeia (UE) continuarão a ser aplicados, incluindo a prioridade para preservar o bom funcionamento da UE, que necessita de uma rápida clarificação [sobre o 'Brexit'] ."

Emmanuel Macron, Presidente francês

LUDOVIC MARIN / POOL

"Nós e a UE como um todo, estamos interessados em encontrar uma boa solução no Reino Unido [para a questão do 'Brexit']."

Martina Fietz, porta-voz da chanceler alemã, Ângela Merkel

"O presidente Juncker acompanhou o anúncio da primeira-ministra May sem alegria pessoal. O presidente Juncker gostava da primeira-ministra May e apreciava trabalhar com ela. Como vincou outras vezes, Theresa May é uma mulher de coragem por quem tem muito respeito."

Mina Andreeva, porta-voz da Comissão Europeia

"Gostaria de expressar o meu absoluto respeito por Theresa May e pela sua determinação, enquanto primeira-ministra, em trabalhar com vista a uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia."

Michel Barnier, negociador chefe da União Europeia para o Brexit

YANNIS KOLESIDIS

"[Theresa May] Politicamente, avaliou mal o ambiente do país e do seu partido."

Nigel Farage, eurodeputado eurocético

VICKIE FLORES

"Naturalmente preocupa-me que esta demissão de Theresa May possa significar que os 'hard brexitiers', dentro dos conservadores, as pessoas que querem um 'Brexit' duro, ganhem força."

Pedro Marques, cabeça de lista do PS às eleições europeias

"Acho que isto aumenta a complexidade do Brexit e da questão britânica. Mas era algo expectável depois do seu plano ter sido derrotado três vezes. E o quarto plano para o 'Brexit' ainda foi mais controverso que os anteriores. Acho que ela não tinha grandes soluções. Isto vai tornar a questão muito delicada e difícil."

Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD

TIAGO PETINGA

"A história de Theresa May é a história de políticos que tentaram levar a cabo as mentiras que disseram aos seus cidadãos."

Rui Tavares, cabeça de lista do Livre

Inácio Rosa

"O que se viu neste processo do 'Brexit' foi uma onda de populismo em torno de problemas falsos que depois levaram a uma escolha, que é justa, mas que não apontava claramente para uma saída."

Francisco Guerreiro, cabeça de lista do PAN

Inácio Rosa

"Essa demissão neste dia mostra e ajuda a perceber tudo aquilo que está em jogo nestas eleições europeias."

Nuno Melo, cabeça de lista do CDS-PP

JOSÉ COELHO

"O Brexit era apoiado em populismo e demagogia."

Vasco Santos, cabeça de lista do MAS24-05-2019

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

"Um discurso forte e corajoso de uma primeira-ministra movida por dever. Devemos estar agradecidos pelos seus esforços incansáveis em nome do país."

David Cameron, antigo primeiro-ministro britânico

Jason Lee

"A demissão significa uma crise política no Reino Unido, mas o Reino Unido tem os mecanismos necessários para soluções rápidas de crises [políticas] . Esperamos que haja um novo Governo e, sobretudo, que as autoridades britânicas possam ser mais claras de forma a que a aprovação do acordo negociado, entre União Europeia e Reino Unido, possa fazer-se."

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros

MANUEL DE ALMEIDA

"As dificuldades que estamos a enfrentar como resultado dessa saída desordenada (do Reino Unido) são um exemplo claro do que pode acontecer se nos deixarmos levar pelo extremismo."

Isabel Celaá, porta-voz do Governo espanhol