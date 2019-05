Imprensa britânica avança que Theresa May deverá anunciar hoje a data de demissão

A primeira-ministra britânica, Theresa May, desgastada pela questão do 'Brexit', deverá anunciar hoje a sua demissão, segundo os meios de comunicação britânicos.



"Theresa May deve anunciar a data de sua saída de Downing Street na manhã de sexta-feira", publicou a BBC na sua página de Internet, citando membros da Administração May sob anonimato.



Segundo o Times, May deve definir nessa reunião os detalhes da sua saída, incluindo as datas.



De acordo com o jornal, a primeira-ministra britânica poderá permanecer no cargo mais seis semanas, enquanto os conservadores escolhem o seu sucessor, e, assim, ainda estaria em funções durante a visita do Presidente dos EUA, Donald Trump, ao Reino Unido, que acontece entre 3 e 5 de junho.



O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson está entre os favoritos para a substituir.



Theresa May, de 62 anos, assumiu o cargo em julho de 2016, pouco depois de os britânicos terem votado a favor do 'Brexit' (52%) no referendo de 23 de junho de 2016.



Até agora, a líder não conseguiu reunir consenso quanto às condições para a saída da União Europeia entre a classe política, profundamente dividida sobre a questão, como também está a sociedade britânica.



O acordo de saída negociado com Bruxelas foi rejeitado três vezes pelos parlamentares, o que obrigou o executivo a adiar o 'Brexit' até 31 de outubro, quando a data inicial era 29 de março, e realizar ainda as eleições para o Parlamento Europeu.



Na terça-feira, Theresa May apresentou um plano de "última oportunidade", que incluiu uma série de compromissos para tentar convencer os parlamentares britânicos.

A tentativa foi em vão, já que o texto foi alvo de uma enxurrada de críticas tanto da oposição trabalhista quanto dos eurocéticos de seu próprio partido, levando à renúncia na noite de quarta-feira do ministro encarregado das relações com o Parlamento, Andrea Leadsom.



O projeto de lei, que Theresa May contava votar na semana de 3 de junho, não aparece no programa legislativo anunciado na quinta-feira pelo Governo aos deputados.

Com Lusa