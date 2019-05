PM irlandês destaca coragem e determinação de Theresa May

POOL New

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, assegurou, em comunicado divulgado depois de Theresa May anunciar a sua demissão, que conheceu "muito bem" a sua homóloga durante os contactos regulares que mantiveram sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, considerando que "tem princípios, honra e é profundamente apaixonada pelo país e pelo partido".



Varadkar acrescentou ainda querer "trabalhar em estreita colaboração" com o sucessor da primeira-ministra no Governo e desejou "o melhor para o futuro" de Theresa May.



Theresa May anunciou hoje que vai demitir-se da liderança do partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor vai assumir a chefia do governo.



A demissão da liderança será formalizada na sexta-feira 07 de junho para que a eleição comece na semana seguinte.



Enquanto primeira-ministra, May não pode renunciar até que esteja em posição de dizer à rainha Isabel II quem esta deve nomear como sucessor, pelo que se mantém em funções até que o partido tenha eleito um novo líder, o que não deverá acontecer até o final de julho.

Lusa