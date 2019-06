O sucessor de Theresa May na liderança do partido conservador e à frente do Governo britânico vai ser conhecido a 23 de julho.

Boris Johnson e Jeremy Hunt foram os candidatos mais votados pelo grupo parlamentar. Desde sexta-feira que decorre a votação dos militantes do partido que só irá terminar a 22 de julho.

Theresa May deverá apresentar demissão logo que o sucessor esteja definido.