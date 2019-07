Militantes do Partido Conservador já escolheram substituto de Theresa May

Os 160 mil militantes conservadores já decidiram quem querem à frente do partido e do Governo britânico, mas só esta terça-feira se sabe quem será o substituto de Theresa May.

Boris Johnson ou Jeremy Hunt são os nomes em cima da mesa. Um deles será anunciado vencedor e tomará posse como primeiro-ministro já na quarta-feira.

Theresa May renunciou às funções de chefe do partido a 7 de junho, devido ao impasse com o Brexit.

As sondagens apontam para a vitória de Boris Johnson, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e um dos principais defensores do Brexit, mesmo sem acordo.

O candidato admite uma saída sem acordo a 31 de outubro, mas terá dificuldade em conseguir fazer passar esta hipótese no parlamento devido à divergência dos partidos da oposição e também de vários deputados do próprio partido Conservador, que atualmente só tem uma maioria de três deputados.

Esta segunda-feira, o antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros Alan Duncan anunciou a demissão, a qual deverá desencadear mais demissões, nomeadamente do ministro das Finanças, e do ministro da Justiça, David Gauke, que não descartaram votar numa moção de censura para derrubar o governo para impedir uma saída sem acordo.

Com Lusa