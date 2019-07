Um grupo de ativistas tentou bloquear esta quarta-feira a entrada de Boris Johnson no Palácio de Buckingham, quando se ia reunir com a Rainha Isabel II.

Os manifestantes, vestidos com camisolas vermelhas, formaram um cordão humano para tentar impedir a passagem do carro onde seguia o novo primeiro-ministro britânico. Pelo caminho também se viam faixas com frases de alerta para as alterações climáticas.

Os polícias rapidamente retiraram os manifestantes da estrada.