Angela Merkel e Boris Johnson debatem hoje modalidades do Brexit

A chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson debatem hoje em Berlim as modalidades de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

No centro das atenções vão estar posições antagónicas, com Bruxelas a considerar insuficiente a proposta de Londres para impedir o regresso de uma fronteira física na ilha da Irlanda, a dois meses da saída prevista do reino Unidos do bloco comunitário.

Terça-feira, Merkel frisou a importância do 'backstop' enquanto garante da paz na Irlanda, mas admitiu avaliar alternativas "práticas", para o que, assegurou, não é preciso renegociar o acordo de saída.

"No momento em que tivermos um mecanismo prático para preservar o Acordo de Sexta-Feira Santa e ao mesmo tempo definir as fronteiras do mercado comum [europeu] , deixamos de precisar do 'backstop'", disse Merkel à imprensa durante uma visita à Islândia.

A chanceler alemã frisou que a questão do 'backstop' se enquadra na relação futura entre a UE e o Reino Unido, a chamada Declaração Política, pelo que "não há necessidade de reabrir o acordo de saída".

Merkel reagia ao pedido apresentado na segunda-feira à UE pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para reabrir as negociações do 'Brexit' e prescindir do mecanismo de salvaguarda da fronteira entre Irlandas, o 'backstop', que visa evitar a imposição de uma fronteira física entre a Irlanda, membro da UE, e a Irlanda do Norte, província do Reino Unido.Johnson, que assumiu o cargo de primeiro-ministro a 26 de julho, prometeu sair da UE na data prevista, 31 de outubro, com ou sem acordo.

Boris Johnson tem também previsto reunir-se com o Presidente francês, Emmanuel Macron, na quinta-feira, antes da Cimeira do G7 que se realiza no fim de semana em Biarritz (sudoeste de França).

Lusa