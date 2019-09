Boris Johnson recusa-se a pedir mais adiamentos do Brexit

No final de uma reunião de emergência esta segunda-feira com o Governo, o primeiro-ministro britânico apelou aos deputados que não adiem mais o Brexit.

A aprovação de legislação que force um novo adiamento do ‘Brexit' seria "cortar as pernas" ao Governo, afirmou Boris Johnson, numa declaração à porta de Downing Street. O apelo dirige-se sobretudo a deputados conservadores que estão envolvidos numa iniciativa para aprovar legislação que evite um ‘Brexit' sem acordo ao impor um novo adiamento até 31 de janeiro.

O chefe do executivo britânico reiterou que não pretende pedir qualquer adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia para além de 31 de outubro "em quaisquer circunstâncias", mas também insistiu estar convicto na possibilidade de alcançar um acordo no Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro.