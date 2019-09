Deputados britânicos votam hoje dissolução do Parlamento e eleições antecipadas

O parlamento britânico volta hoje a debater uma proposta do governo para organizar eleições antecipadas a 15 de outubro, a qual a oposição já disse que vai chumbar.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, argumentou na quinta-feira que umas eleições legislativas são a única forma de os britânicos poderem decidir se o Reino Unido deve sair da União Europeia (UE) a 31 de outubro ou pedir mais um adiamento.

"Se as pessoas realmente pensam que esse país deve permanecer na UE para além de 31 de outubro, então essa deve ser uma questão para as pessoas deste país decidirem", disse, durante uma visita a uma academia de polícia em West Yorkshire, no norte de Inglaterra.