Governo britânico derrotado em mais uma votação parlamentar

O Governo britânico foi esta segunda-feira derrotado em mais uma votação parlamentar, desta vez com uma proposta que o força a divulgar documentos relacionados com os preparativos do 'Brexit' e com a suspensão do Parlamento.

Uma maioria de 311 votos a favor (302 contra) aprovou uma proposta apresentada pelo independente Dominic Grieve, que foi expulso do grupo parlamentar conservador após votar contra o Governo na semana passada.

A proposta, apresentada na sequência de um pedido para um debate de urgência e com o apoio de deputados da oposição, exige a divulgação de documentos relacionados com a operação "Yellowhammer", o nome dado aos preparativos para um 'Brexit' sem acordo.

Requer também a divulgação de correspondência, incluindo mensagens eletrónicas, trocadas entre assessores do primeiro-ministro, Boris Johnson, na preparação da suspensão do Parlamento.

Entre os nove assessores nomeados está Dominic Cummings, considerado um dos estrategas por detrás dos planos para implementar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

O ministro e chanceler do Ducado de Lancaster, Michael Gove, condenou esta iniciativa, alegando que "deve existir um ambiente seguro para os funcionários públicos darem os seus conselhos".

De acordo com o jornal Sunday Times, a operação "Yellowhammer" está a assumir cenários pós-Brexit como a escassez de medicamentos e diminuição da disponibilidade de alimentos frescos como fruta e legumes.

Sobre a suspensão do Parlamento, os deputados querem saber o teor das discussões entre os assessores, pois a decisão determina a interrupção dos trabalhos durante cinco semanas a poucos dias do prazo para o 'Brexit', a 31 de outubro.

Lusa