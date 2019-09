Reino Unido terá de indicar um comissário se ficar na UE depois de 31 de outubro

A presidente eleita da Comissão Europeia esclareceu esta terça-feira que o Reino Unido terá de designar um candidato a comissário caso não abandone a União Europeia (UE) na data prevista de 31 de outubro.

"Se o Reino Unido pedir uma extensão, e se esta for concedida, então, de acordo com o Tratado, um comissário terá de ser nomeado e essa pessoa receberá uma pasta", precisou Ursula Von der Leyen na conferência de imprensa de apresentação do futuro colégio de comissários.