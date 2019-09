O primeiro-ministro britânico Boris Johnson cancelou esta segunda-feira, inesperadamente, uma conferência de imprensa, por estar a ser vaiado por manifestantes.

O episódio aconteceu no final de um encontro com o primeiro-ministro do Luxemburgo para debater propostas para um Brexit com acordo.

Em vez de se dirigir ao local onde a conferência de imprensa conjunta ia decorrer, o primeiro-ministro britânico deixou homólogo luxemburguês ao lado de um pódio vazio.