Johnson e Juncker discutem a saída do Reino Unido da União Europeia 

POOL New

Boris Johnson e Jean Claude Juncker reúnem-se hoje, pela primeira vez, no Luxemburgo para discutir a saída do Reino Unido da União Europeia. Boris Johnson vai tentar renegociar o acordo de saída que tinha sido atingido por Theresa May.

O primeiro-ministro britânico quer sobretudo substituir o “backstop” e quer fazê-lo a tempo de 31 de outubro, a data prevista para a saída.

O encontro entre o Boris Johnson e Jean Claude Juncker acontece a pouco mais de um mês dessa data, num momento em que as negociações entre Bruxelas e Londres estão num impasse.