"Tendo em conta a atual mentalidade do Reino Unido, é difícil ver como podemos chegar a acordo"

A União Europeia avisa que será difícil alcançar um acordo com o Reino Unido para o Brexit. Ainda assim, os responsáveis saúdam as novas propostas apresentadas pelo Governo britânico.

Boris Johnson tem aproveitado a cimeira do clima em Nova Iorque para reunir-se com alguns líderes europeus. Durante esta semana tem encontro marcado com Donald Tusk.

Em Berlim, Michel Barnier, o responsável da União Europeia pelas negociações para o Brexit, fez o ponto de situação.