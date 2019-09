Lady Hale (e o seu alfinete de peito) incendiaram as redes sociais

Lady Hale, a presidente do Supremo Tribunal do Reino Unido, desencadeou um terramoto na política britânica na terça-feira - e tornou-se uma sensação na Internet.

Num impressionante veredito, Lady Hale anunciou que a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o Parlamento britânico foi "ilegal, nula e sem efeito".

Mas não foram só os observadores políticos que estiveram interessados no eloquente discurso da mais alta responsável da Justiça britânica. As redes sociais adoraram o pormenor do alfinete de peito escolhido para a ocasião.

"Adoro o ar de 'Viúva Negra - Rainha da Justiça' de Lady Hale"

Lady Hale também foi apelidada "a Beyoncé dos magistrados".

Outros inventaram histórias emocionantes para a mais recente celebridade do Reino Unido.

"Lady Hale parece uma velhinha doce que te oferece um chá e biscoitos e depois se senta a contar as missões assassinas que fez pela resistência durante a guerra na França ocupada".

Mas na verdade, salienta outro utilizador do Twitter, esta aranha não é o primeiro alfinete de peito espectacular que Lady Hale utiliza.

Uma senhora com uma impressionante carreira

Embora tenha alcançado a fama após uma intervenção impressionante na política britânica, Lady Hale é uma personagem fascinante por muitas razões.

Nasceu em Leeds, norte de Inglaterra, em 1945, frequentou a escola pública antes de ingressar na Universidade de Cambridge para estudar Direito. Deu aulas de Direito na Universidade de Manchester de 1966 a 1984 ao mesmo tempo que se qualifica como advogada.

Em 1984, integra a Comissão de Direito, organismo que supervisiona a lei em Inglaterra e no País de Gales. É nomeada juíza do Tribunal Superior [High Court] de Inglaterra em 1994, tornando-se a primeira pessoa a ocupar o cargo com uma formação académica e funcoinária pública.

A sua carreira pioneira alcançou um novo patamar quando, em 2009, se tornou a primeira mulher no Supremo Tribunal do Reino Unido.